Evde yapılan poğaçaların en büyük sorunu genellikle ertesi güne kaldığında sertleşmesi ya da istenen o kıyır dokuyu yakalayamayıp fırın poğaçası gibi olmamasıdır. Pek çok kişi hamuru daha çok yoğurarak ya da un miktarını değiştirerek çözüm arasa da, asıl sır hamurun mayalanma ve doku dengesini değiştiren küçük bir içerikte yatıyor.

HAMURU DEĞİŞTİREN 3 TANE MUCİZE

Kıyır kıyır ve puf puf kabaran bir poğaça elde etmek için hamuru yoğurma aşamasında ılık süt veya suyun içerisine 3 adet kesme şeker atmak yeterli oluyor. Sıradan bir tatlandırıcı gibi görünen şeker, maya ve un molekülleriyle etkileşime girdiğinde hamurun yapısında mucizeler yaratıyor. Maya doğrudan şekerle beslendiği için hamura eklenen 3 adet kesme şeker, yaş veya kuru mayanın çok daha hızlı ve güçlü bir şekilde aktifleşmesini sağlıyor. Mayalanma sürecini hızlandırarak hamurun içinde mikro hava kabarcıkları oluşturan bu dokunuş, poğaçanın fırında pişerken içinin iyice çekmesine ve puf puf kabarmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda pişme esnasında şekerin hafifçe karamelize olma özelliği sayesinde poğaçaların dışı muazzam bir çıtırlık kazanıyor ve üzerileri nar gibi kızarıyor.

SADECE 3 TANE ATMAK YETİYOR

Sadece 3 adet kesme şeker eklemekle kalmayıp poğaçanın kıyırlığını zirveye taşımak isteyenler için fırıncıların dikkat ettiği başka altın kurallar da bulunuyor. Hamura eklenecek yağın oda sıcaklığında olması ve bir tatlı kaşığı sirke ile desteklenmesi, kıyırlık katsayısını ikiye katlayan en önemli etkenlerden biridir.

Ayrıca yumurta, süt ve yoğurt gibi malzemelerin buzdolabından çıkarıldığı gibi soğuk kullanılmaması, mayanın şoka girmesini engelleyerek hamurun ideal kıvama ulaşmasını kolaylaştırır. Poğaçaları önceden ısıtılmış 180-200 derece fırına vermek ise hamurun içindeki yağın aniden eriyip gitmesini önleyerek dışının çıtır, içinin yumuşacık kalmasını sağlar.