ABD’nin Güney Carolina eyaletinde 35 yaşındaki John-Michael Dooley, yeni çıkan Pokémon koleksiyon kartlarını almak için beklediği kuyrukta yerini koruması amacıyla 6 yaşındaki kızını yalnız bıraktı. Polis, kızını gece saatlerinde Target mağazasının önünde uyurken bırakıp eve giden Dooley’nin 6 Kasım Cuma günü gözaltına alındığını açıkladı.

USA Today’in haberine göre Charleston polisi, West Ashley semtindeki bir Target mağazasında gözetimsiz bir çocuk bulunduğu ihbarı üzerine yerel saatle 02.30 sıralarında olay yerine ulaştı.

YASTIK VE BATTANİYE VERİP GİTTİ

Görgü tanıkları, Dooley’nin saat 01.00’den bir süre sonra kızına yastık ve battaniye verdiğini, ardından onu uyurken kuyrukta bıraktığını polise anlattı. Yaklaşık bir saat geçmesine rağmen babanın dönmemesi üzerine endişelenen müşteriler polisi aradı.

Dooley mağazaya geri döndüğünde tanıklar tarafından teşhis edildi ve polis tarafından gözaltına alındı. Polis yetkililerine göre Dooley, dedektiflerle yapılan sorguda, sıradaki yerini korumak ve kartları satın alabilmek için kızını gözetimsiz bırakıp eve gittiğini kabul etti.

Yetkililer, çocuğun zarar görmediğini ve Güney Carolina Sosyal Hizmetler Departmanı tarafından acil koruma altına alındığını bildirdi.

KART PAKETLERİ 5 DOLARDAN BAŞLIYOR

NBC News’in aktardığına göre olay, Pokémon Kart Oyunu’nun yeni koleksiyonu “Mega Evolution - Delta Reign”in 6 Kasım’da satışa sunulması sırasında yaşandı. Kart paketlerinin fiyatları yaklaşık 5 dolardan başlıyor. Polis, Dooley’nin kartları kendisi için mi yoksa kızı için mi almayı planladığını belirtmedi.

40 BİN DOLAR KEFALET BELİRLENDİ

Charleston Emniyet Müdürlüğüne göre Dooley, “çocuğa yönelik yasadışı davranış” suçlamasıyla yargılanıyor. Mahkeme kayıtlarına göre gözaltına alınmasının ardından Al Cannon Gözaltı Merkezi’nde tutulan Dooley’nin kefalet tutarı 40 bin dolar olarak belirlendi. İlk duruşması 18 Aralık’ta yapılacak.