Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında taraftarı önünde Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların galibiyetinde, Poku'nun Trossard'ın gole giden topuna çizgi üzerinde dokunması iki oyuncu arasında gerilime neden oldu.

Pozisyon, Vlahovic'in savunma arkasına gönderdiği pasla başladı. Ceza sahasının sol çaprazında hareketlenen Trossard, yakın mesafeden kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı.

Ağlara yönelen top henüz çizgiyi geçmeden pozisyonu takip eden Poku dokunuşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu. Golü takım arkadaşının atması Trossard'ı kızdırdı; Belçikalı oyuncunun tepkisi yüz ifadesine yansıdı.

Son düdüğün ardından Poku'nun Trossard'ın yanına giderek özür dilediği görüldü.