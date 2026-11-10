Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Gürkan Uygun ile kardeşi Volkan Uygun'un babası Bahattin Uygun, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti.
İKİNDİ NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLDİ
Bahattin Uygun için Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Kemal Sadi Şirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gürkan ve Volkan Uygun, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Kılınan ikindi namazının ardından Uygun'un cenazesi, Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene aile yakınlarının yanı sıra Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve çok sayıda vatandaş katıldı.
KENAN ÇOBAN YALNIZ BIRAKMADI
Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakterini canlandıran Kenan Çoban, eski rol arkadaşı Gürkan Uygun'u acı gününde yalnız bırakmadı.
Dizide Polat Alemdar karakteriyle tanınan Necati Şaşmaz'ın ise cenaze töreninde bulunmaması dikkat çekti.