Dilan Polat ile Engin Polat'ın ailecek tatil yaptığı Alaçatı'da kaldıkları otelde silahlı saldırı meydana geldi. Engin Polat'ın amcasının oğlu ve aynı zamanda koruması olan Can Polat, saldırıda hayatını kaybetti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Çeşme Alaçatı'da Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından baskın üstüne baskın düzenleyen İzmir polisi saldırgan olduğu öne sürülen 23 yaşındaki bir kişiyi silahla birlikte yakaladı.

''HAYATIMIZ ZİNDAN OLDU ARTIK''

O anlarda büyük panik yaşayan Dilan Polat, yayınladığı videoda gözyaşları içinde, "Allah'ım ne olur buraya polis ve ambulans çağırın. Hayatımız zindan oldu artık" ifadelerini kullandı. Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde saldırganın kaçma anı ile olayda yaşamını yitiren Can Polat'ın önce yere düşüp sonra ayağa kalkarak otele girmesi yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.