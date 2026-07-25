Dilan Polat yeni bir suçlama ile karşı karşıya bu defa ise soruşturma kara para ile ilgili değil. Soruşturmanın konusu ticari faaliyet kapsamında dolandırıcılık iddiasından bahsediliyor.

Kara para soruşturmasında tutuksuz olarak yargılanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında bu defa Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Detayları SÖZCÜ Muhabiri Dilara Şahin aktardı:

- İddialara göre Dilan Polat'ın İstanbul Bağcılar'da açılamayan bir güzellik merkezinin şubesi olduğundan bahsediliyor. O şubenin sahibi Dilan ve Engin Polat çifti hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunuyor. İşte soruşturma o zamandan başlıyor.

- Soruşturma devam ediyor, dosya genişleyebilir deniyor. Öte yandan önemli olan bir diğer durum ise dosyanın ne aşamada olduğu konusu. Mağdurlar var mı? İfade verdiler mi? Sanıklar kimler? Dosya ne aşamada? Ve en önemlisi de MASAK. MASAK devreye girecek mi? İlerleyen süreçlerde belli olacak ancak Polatlar yeni bir soruşturma ile karşı karşıya.

- Bu defa kara para değil ticari faaliyet kapsamında dolandırıcılık yani nitelikli dolandırıcılığa da evrilen bir dosyadan bahsediyoruz.

Yapılan açıklamada şunlara yer verdi "Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmaya yer veirlmiş olmakla dolandırıcılık iddiasına ilişkin olarak soruşturma başlatılmıştır" şeklinde ifade edildi.