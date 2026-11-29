Kaza, Polatlı ilçe girişinde bulunan Konya-115 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki TIR’ın frenleri henüz bilinmeyen bir nedenle boşaldı. Kontrolden çıkan ağır tonajlı araç, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, kazada 2 kişi yaralandı. YARALILARA OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Dört aracın karıştığı kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.