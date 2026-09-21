Kaza, akşam saatlerinde Polatlı ilçesinde, İMKB İlköğretim ve Ortaokulu önünde meydana geldi. M.B. yönetimindeki motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan TIR’a çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.B., ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 16 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.