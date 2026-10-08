Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ekipleri, 81 il genelinde araç güvenlik ekipmanlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca her araçta bulundurulması yasal zorunluluk olan ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü, reflektör ve kriko-istepne gibi temel ekipmanlara yönelik yapılan rutin kontrollerde eksik veya tarihi geçmiş malzeme taşıyan sürücülere tek tek idari para cezası kesilmeye başlandı. Polisin çevirme noktalarında bagaj kontrolü yapmasıyla birlikte, birçok araç sahibi "hiç aklıma gelmemişti" dediği detaylar yüzünden cezai işlemle karşı karşıya kaldı.

"YILLARDIR BAGAJDA DURUYORDU AMA POLİS CEZA KESTİ”

Rutin uygulama noktasında durdurulan ve bagajındaki yangın tüpünün son kullanma tarihi geçtiği için ceza kesilen sürücü Ahmet Yılmaz, "Aracımı alırken bagajda ilk yardım çantası ve yangın tüpü zaten vardı. Yıllardır bir kez bile açıp bakmak aklıma gelmedi, orada dursun yeter sanıyordum. Polis ekipleri durdurup bagajı açmamı istedi. Yangın tüpünün son kullanma tarihinin iki yıl önce dolduğunu ve tüpün basıncının düştüğünü gösterdiler. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesinden idari para cezası kesildi. İnsan 'nasıl olsa bagajda var' diye düşünüyor ama çalışır durumda olması gerekiyormuş. Ciddi bir ders oldu benim için” dedi.

“BAGAJDAKİ MALZEME SÜS DEĞİL, HAYAT KURTARIR"

Denetimlerin ardından sürücülerin eksikleri tamamlamak için sanayiye ve yedek parçacılara koştuğunu belirten 35 yıllık oto tamir ustası Selim Aksoy, araç sahiplerine hayati uyarılarda bulundu. Bizim sürücülerimiz genellikle ilk yardım çantasını veya yangın tüpünü polise ya da muayeneye göstermelik bir aksesuar gibi görüyor diyen Aksoy, “Ancak bu malzemeler süs değil, yolda başınıza bir şey geldiğinde doğrudan hayat kurtaran araç gereçlerdir” dedi.

“3 KURUŞLUK EKSİK YÜZÜNDEN BİNLERCE LİRA CEZA ÖDEMEYİN”

Sürücülerin en çok düştüğü hata, yangın tüpünü alıp 5 yıl boyunca hiç kontrol etmemek oluyor diyen Aksoy, “Yangın tüpünün üzerindeki manometre yeşil bölgede değilse veya tarihi geçmişse o tüp acil bir durumda çalışmaz. Aynı şekilde ilk yardım çantasındaki tentürdiyot, sargı bezi gibi ürünlerin de son kullanma tarihleri var. Reflektörün ayaklarının kırık olması bile olası bir gece arızasında arkadan gelen aracın size çarpmasına neden olur. Araç sahipleri hemen bugün bagajlarını açsın; yangın tüpünün tarihine, reflektörün sağlamlığına, kriko ve bijon anahtarının tam olup olmadığına baksın. 3 kuruşluk bir eksik yüzünden binlerce liralık ceza ödemeyin” diye konuştu.