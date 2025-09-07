Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP İstanbul İl Başkanlığının polis ablukasına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yaşananlar üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştüğünü belirten Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

ÖZGÜR ÖZEL'İ ARADI

"CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaşanan polis kuşatması ile ilgili endişe ve görüşlerimi CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile bu gece yapmış olduğum telefon görüşmesinde paylaştım.

Düşman ceza hukuku uygulamalarının hakim olduğu ve anayasanın kısmen askıya alındığı demokratik hukuk devletinin yok edilmeye çalışıldığı bir ortamda sağduyu ve stratejik zeka ile hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum.

AK Parti iktidardan gideceğini anladı. Amacı muhalefetin iktidara gelmesini engellemek. İktidar oyunu rest çekilen poker değil akıl ile oynanan satranca benzer.

Muhalefet bütün hukuksuzluklara rağmen zor olmasına rağmen tahrikler ile kurulmak istenen kumpasa karşı sabırla ve akılla hareket etmelidir. Bu konudaki görüşümüzü Sayın Özgür Özel ile paylaştım."