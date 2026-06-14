Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektör eğitim emekçilerinin yaşadığı güvencesizlik ve düşük ücret sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bugün Ankara'da eylem yapmak istedi.

Güvenpark'ta toplanan öğretmenler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polis müdahalesi sırasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Eren Edebali ile bir sendika üyesi de gözaltına alındı.

Güvenpark'tan anbean gelişmeleri aktaran Sözcü TV muhabiri Barış Yalınkılınç, öğretmenlerin üçe bölündüğünü ve üç parça şeklinde alandan uzaklaştırıldığını belirtti.

Polis ekipleri görüntü almak isteyen basın mensuplarını da alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Basın mensuplarına sık sık uzaklaşmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Öğretmenler, emniyet güçleriyle müzakerenin gözaltılar varken yapılamayacağını ve gözaltına alınan sendika başkanı Eren Edebali'nin getirilmesiyle müzakere edilebileceğini belirtti. Ancak, gözaltı işlemlerinin başlamasıyla polis güçleri eylemci grubu üç farklı noktaya iterek dağıttı.

DAĞILAN ÖĞRETMENLER YENİDEN TOPLANDI

Öğretmenlerin bugün yapmak istediği eyleme Ankara'daki NATO Zirvesi gerekçe gösterilerek izin verilmediği kaydedildi.

Polis müdahalesi sonrası dağılan öğretmenler bu kez Sakarya Meydanı'nda toplandı. Öğretmenler, gözaltındaki arkadaşları serbest bırakılana kadar alandan ayrılmayacağını belirtti.

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