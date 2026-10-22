İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri kararlı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

EVDEN UYUŞTURUCU VE KALAŞNİKOF ÇIKTI

Ekiplerin teknik ve fiziki takipleri sonucunda belirlen adrese şok baskın düzenlendi. Evde yapılan detaylı aramalarda; 59 bin 300 adet uyuşturucu hap, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.

16 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

Operasyon esnasında adreste bulunan Y.D. (31) gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan GBT sorgusunda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.