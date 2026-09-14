Olay, dün gece saatlerinde Keçiören ilçesi Kavacık Subayevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletli Polis Timleri’nin gerçekleştirdiği uygulama sırasında ekipler, bir aracı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, ekiplerin araçtan inmesi yönündeki uyarılarına da aldırış etmedi. Şüpheli, bu sırada polis aracına çarparak hızla olay yerinden kaçtı. ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU Ekiplerin başlattığı çalışma sonucu şüphelinin kullandığı araç, kısa süre sonra 43’üncü Sokak’ta terk edilmiş halde bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmayla kimliği belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 290 BİN LİRA CEZA VERİLDİ Şüphelinin kullandığı araç 120 gün süreyle otoparka çekilirken, sürücü belgesine de 4 ay süreyle el konuldu. Sürücüye ayrıca toplam 290 bin lira idari para cezası uygulandı. Şüphelinin ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 1 av tüfeği ve 4 fişek ele geçirildi.

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