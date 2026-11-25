Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan, polis aracına çarpıp kaçan otomobil sürücüsü Ş.T., yaklaşık 30 dakika süren kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 650 bin TL ceza uygulandı.
Hisarcık Mahallesi'nde başlayan takip, Kıranardı Mahallesi Kapıönü Caddesi'nde otomobilin durdurulmasıyla sona erdi. Ş.T., polis merkezine götürüldü.
Otomobilde 34 JN 575 numaralı sahte plakanın takılı olduğu, aracın gerçek plakasının ise 38 J 0063 olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerinin otomobili takip ettiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Ş.T.'nin polisten kaçmaya çalıştığı görüldü.