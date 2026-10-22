Olay, sabah saatlerinde Menemen ilçesine bağlı Tülbentli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anne ve babasının tatilde olduğu sırada evde bulunan avukat Özge Penbegül ile 3 Ekim’de nişanlandığı polis memuru Aykut Erol arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erol’un yanında bulunan tabancayla Penbegül’e ateş ettiği, ardından aynı silahla kendisini vurduğu belirtildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde avukat Özge Penbegül’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hakkari’de görev yaptığı bildirilen polis memuru Aykut Erol ise ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Erol, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Özge Penbegül ve Aykut Erol’un cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin olayın nedenine ve ayrıntılarına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.