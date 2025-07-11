Türkiye’de son yıllarda adından sıkça söz ettiren ‘Casperlar’ suç örgütü, özellikle İstanbul merkezli faaliyet gösteren yeni nesil bir organize suç yapılanması olarak biliniyor.

Örgüt, Şirinevler, Esenyurt, Bağcılar ve Küçükçekmece gibi bölgelerde etkili...

Örgütün lideri olarak 'Hamuş' kod adlı İsmail Atız gösteriliyor.

Atız’ın, Mardin kökenli olduğu ve suç dünyasında Barış Boyun liderliğindeki çeteyle bağlantılı olarak yükseldiği biliniyor.

BEYAZ MASKE

Daha sonra kendi bağımsız yapılanmasını kurarak ‘Casperlar’ adını alan grup, adını üyelerinin yüzlerini gizlemek için kullandığı beyaz maskelerden alıyor.

Z KUŞAĞI HEDEFTE

Genç yaş grubundaki bireylerden oluşan bu çete, sosyal medya üzerinden propaganda yaparak özellikle Z kuşağı gençleri hedef alıyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara göre, ‘Casperlar’ suç örgütü çok sayıda ağır suçla ilişkilendiriliyor.

Örgütün, "Kasten Öldürme, Nitelikli Yağma, İş Yeri Kurşunlama, Uyuşturucu Madde Ticareti, Kasten Yaralama, Fuhuş ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" gibi suçlar işlediği belirtiliyor.

'Casperlar'a yönelik emniyet tarafından bugüne kadar 3 büyük operasyon yapıldı.

'KUYU OPERASYONU'

Geçtiğimiz yıl 'Kuyu-23 Operasyonu'nda Bahçelievler ve Mahmutbey’deki silahlı saldırıların ardından ‘Casperlar’ ve ‘Daltonlar’ çetelerinden 29 şüpheli gözaltına alındı; 24’ü tutuklandı.

Yine geçtiğimiz yıl İstanbul polisi, ‘Casperlar’ ve Barış Boyun çetesine yönelik bir operasyonda 41 şüpheliyi gözaltına aldı; 3’ü tutuklandı. Operasyonda yasa dışı silah atölyesi de ele geçirildi.

70 KİŞİ GÖZALTINDA, 45 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Bugün ise, İstanbul’da 231 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 70 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 190 fişek, uyuşturucu haplar ve 940 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, örgütün propagandasını yaptığı 45 sosyal medya hesabına erişim engellendi.

LİDER 'HAMUS' ALMANYA'DA YAKALANDI

Örgütün lideri Hamuş kod adlı İsmail Atız hakkında çıkarılan kırmızı bülten kapsamında Almanya’da yakalandığı, iade sürecine ilişkin işlemlerin devam ettiği öğrenildi.