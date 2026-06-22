Mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektörde düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı mücadele eden öğretmenler, atama mağduriyetlerinin giderilmesi ve taban maaş yasasının çıkarılması talebiyle yedinci gününde de direnişlerini sürdürdü.

YILMADILAR

İstanbul İstiklal Caddesi’nde haklarını isteyen öğretmenlere polis sert müdahalede bulundu. “Özel sektör öğretmenlerinin talepleri karşılansın, mülakat mağduriyeti son bulsun” sloganları atan öğretmenler gözaltına alınırken, çevredeki yurttaşlar duruma tepki gösterdi. Tepkilerin büyümesi üzerine öğretmenler serbest bırakıldı. Ancak müdahale bununla da sınırlı kalmadı. Polis, eylem sonrasında takip ettiği dört öğretmeni Karaköy’de gözaltına aldı.

Öğretmen Sendikası gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada iktidara tepki göstererek, “Günlerdir bizi yıldırmak için harcadığınız enerjiyi komisyonu toplamak için harcasaydınız bu sorun çoktan çözülmüştü. Gözaltılarla, baskıyla, tehditle bu mücadeleyi bitiremezsiniz. Bizim korkumuz yok. Hakkımızı almadan eve dönüş yok” ifadelerini kullandı.