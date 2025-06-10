Olay, dün Los Angeles’ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’ne (ICE) karşı düzenlenen gösteriler sırasında meydana geldi.

Canlı yayında haber yapan Tomasi, polis tarafından açılan plastik mermiyle bacağından vuruldu.

Çevreden gelen “İyi misiniz?” sorusuna Tomasi “İyiyim” yanıtını verdi. Muhabir ve kameramanın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

'BASIN MENSUBU OLDUĞU BELLİYDİ'

Ulusal Basın Kulübü’nde konuşan Albanese, görüntüleri “dehşet verici” olarak nitelendirerek, “Tomasi’nin basın mensubu olduğu açıkça belliydi. Üzerinde basın kıyafeti vardı, eşofman değil. Bu konuda hiçbir belirsizlik yok” dedi. Başbakan, olayın ardından endişelerini ABD makamlarına ilettiklerini belirtti.

GERGİNLİK TIRMANIYOR

Los Angeles’ta ICE’nin düzensiz göçmenleri gözaltına almasına tepki olarak düzenlenen protestolar devam ediyor. Gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınırken, protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Muhafızları bölgeye sevk ettiğini açıklayarak, olaylardan Demokrat yöneticileri sorumlu tuttu.