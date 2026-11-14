Denetim noktalarına yaklaşırken araçlarının arka camına sarı bir poşet ya da etiket yerleştiren sürücüler, trafikte görenlerin dikkatini çekiyor. İlk bakışta bir unutkanlık gibi algılanan bu görüntü, aslında hızla yayılan hayati bir güvenlik protokolünü temsil ediyor.

TRAFİK POLİSLERİNE SESSİZCE HAYATİ MESAJ VERİYOR

Başta ABD ve Kanada olmak üzere pek çok ülkede "Yellow Dot" (Sarı Nokta) adıyla bilinen bu sistem, acil durum ekiplerini saniyeler içinde bilgilendiriyor. Polis ya da sağlık ekipleri, durdurdukları veya kaza yapmış bir aracın camında sarı işareti gördüklerinde, içeride özel bir tıbbi durumu bulunan birinin olduğunu anında anlıyor.

TORPİDODAKİ DOSYA HAYAT KURTARIYOR

Aracına sarı uyarı yerleştiren sürücüler, aynı renkteki bir bilgi formunu da torpido gözünde bulunduruyor. Bu formda sürücünün diyabet, epilepsi ve kalp gibi kronik rahatsızlıkları, hayati risk taşıyan alerjileri, kan grubu, düzenli kullandığı ilaçlar ve acil durumda ulaşılacak yakınlarının iletişim bilgileri yer alıyor. Olası bir kazada sürücünün bilinci kapalı olsa bile, sarı işareti gören ekipler vakit kaybetmeden torpidoya yönelerek doğru müdahaleyi anında yapabiliyor.

YANLIŞ ANLAŞILMALARIN ÖNÜNE GEÇİYOR

Uygulama rutin trafik kontrollerinde de büyük kolaylık sağlıyor. İşitme engeli bulunan, konuşma güçlüğü çeken veya panik atak yaşayan sürücüler, sarı işaret sayesinde durumlarını memurlara sessizce bildirmiş oluyor. Bu sayede güvenlik güçleri sürücüye daha hassas yaklaşarak olası iletişim kazalarını tamamen ortadan kaldırıyor.