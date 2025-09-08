CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in il binasına geleceğini açıklamasının ardından bölgede gerilim arttı.
CHP'li vekiller bina girişinde oturma eylemi başlatırken; polis ekipleri arka kapı önünde toplanan gruba biber gazıyla müdahale etti, kısa süreli arbede yaşandı.
CHP'Lİ VEKİLLLERE GAZLI MÜDAHALE!
Saat 12.25’te sosyal medya hesabından “Yoldayım, CHP İstanbul İl binasına gidiyorum” mesajını paylaşan Tekin'in mesajının hemen ardından polis müdahalesi başladı.
Tekin’in binaya yaklaşmasıyla birlikte saat 12.30 sıralarında çevik kuvvet ekipleri arka tarafta oturan gruba müdahale etti.
Müdahale sırasında kısa süreli arbede çıktı.
MAHKEME KARARINI İSTEDİ
CHP’liler kayyum Gürsel Tekin’i binaya sokmamak için nöbetlerini sürdürürken Tekin mahkemeye başvurdu.
Tekin, 'Görevi yerine getirebilmem için kararın örneğini bana da verin" ifadelerini kullanarak mahkemeye başvurdu. CHP’ye kayyum tebligatı gitti.