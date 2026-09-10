Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Makamı (AADE) ekipleri, ABD'nin Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) Atina bürosundan edinilen istihbarat doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, Kolombiya'dan gönderilen güllerin altına gizlenmiş 84 kilogram kokain ele geçirdi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan yola çıkan ve "Eleftherios Venizelos" Havalimanı üzerinden Yunanistan'a giriş yapan sevkiyatın, Atina'da bulunan bir çiçekçiye ulaştırılmasının hedeflendiği belirlendi.

Toplam 80 koli gülü denetleyen ekipler, özel eğitimli arama köpeğin yardımıyla 15 kolide yer alan güllerin sap kısmının yapay olduğunu ve kokainin bu bölümlere gizlendiğini tespit etti.

SİLAHLARI DA BAHÇEYE GÖMMÜŞLER

Soruşturma çerçevesinde çoğunluğu Arnavutluk vatandaşı olan toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Çiçekçi dükkanında yakalanan 4 kişinin, kokaini teslim alıp paketlemek amacıyla Maraton bölgesindeki özel bir alana götürmeye hazırlandığı kaydedildi.

Paketleme işleminin yapılacağı Maraton bölgesinde düzenlenen operasyonda ise adam öldürme suçlamasıyla aranan yabancı uyruklu bir şahıs ile oğlu gözaltına alındı.

Bu adreste yapılan aramalarda 2 kilogram kokain, eksiksiz bir imalathane düzeneği ve evin bahçesine gömülmüş bir tabanca bulundu.

Operasyon kapsamında lüks bir otomobile el koyan denetim ekipleri, çiçekçinin sorumlusu olduğu belirtilen bir kadın ile bir erkeğin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AADE tarafından yürütülen soruşturmaya Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de destek verirken, olayla ilgili hazırlanan evrakların ilgili savcılığa sevk edileceği bildirildi.