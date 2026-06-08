Londra'nın güneyindeki Elephant and Castle bölgesinde, yaşadıkları lüks apartmanın 36. katından beraber atlayan anne, baba ve çocuk yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda aile üyeleri teker teker binanın açık avlusuna düştü.

Görenler yaşadıkları dehşet sonucu ne yapacaklarını şaşırdı. Polis ise zengin bir hayat yaşayan ailenin neden atladığına anlam vermekte güçlük çekiyor.

Ailenin kendisini attığı apartmanın ise karanlık bir geçmişi var. Eskiden 500'den fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ve "cehennem pansiyonu" olarak anılan bu Highpoint kulesi, Kanadalı bir gayrimenkul şirketi tarafından tamamen yenilendi.

Günümüzde UNCLE Elephant and Castle adıyla hizmet veren bina. Londra'nın en yüksek konut binası olan bu yapıda yaşayan aile, bu lüks binada yaşıyordu.

KORKUNÇ OLDUĞU KADAR ŞÜPHELİ ÖLÜM

Trajedinin ardından binada yaşayan bazı sakinler olaydan önceki haftalarda aileye ait daireden çığlıklar duyduklarını bildirdi.

Aynı binada oturan bir kadın "Son iki haftadır o daireden gelen bağırışları ve çığlıkları sürekli duyuyordum. Çarşamba gününden beri ise bu sesler tamamen kesildi. Polis kapımı çaldı ve bana herhangi bir çığlık sesi duyup duymadığımı sordu. Onlara daha önce sesleri duyduğumu söyledim ve bunun bir aile içi tartışma olduğunu tahmin ettiğimi belirttim" dedi.

Polis soruşturma başlatsa da, bina sakinleri olayın bir kaza olmadığındam emin.

Binada oturan başka bir kişi ise cam bariyerlerin göğüs hizasından yüksek olduğunu belirterek yetişkin bir insanın buradan kazara düşmesinin imkansız olduğunu iddia etti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ertesi günü bina yönetimi sakinlere polis hareketliliği ve yol kapatmaları konusunda uyarı içeren bir e-posta gönderdi.

Yönetimi yaşanan can kaybından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti. Ayrıca sakinlere psikolojik destek alabilecekleri yardım hatlarının linkleri paylaşıldı.

Londra Metropolitan Polisi ise bu ölümlere anlam veremedi, geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına durumun bildirildiği açıklandı. Southwark Adli Tıp Kurumu da polise gerekli tüm yardımı sağladıklarını fakat soruşturmanın selameti açısından şu aşamada daha fazla açıklama yapmayacaklarını duyurdu.