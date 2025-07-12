Türkiye’nin en büyük gölü olan 3 bin 713 kilometrekarelik Van Gölü, inci kefalinin yaşam alanı olmasının yanı sıra her yıl üreme döneminde tatlı sulara gerçekleştirdiği ters akıntıya yüzüşüyle doğa harikası bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Bu zorlu göç sırasında balıkların kaçak avcıların hedefi olmaması için deniz polisi, Sahil Güvenlik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli şekilde karadan ve havadan koruma sağlıyor.

76 AYRI DENETİM YAPTILAR

Edremit Deniz Limanı Şubesi ekipleri, yasak döneminin başlamasından bu yana 76 ayrı denetim faaliyetinde bulundu. Bu denetimler sırasında 1 tekne, 3 kaçak av ağı ve yaklaşık 700 kilogram inci kefali ele geçirildi. Canlı halde ele geçirilen balıklar ise tekrar doğal yaşam alanlarına salındı.

24 SAAT GÖREV BAŞINDALAR

Edremit Deniz Limanı Şubesinde görevli Başkomiser Mustafa Ali Adak, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"İnci kefali, ülkemizin doğal zenginliklerinden biridir. Üreme döneminde av yasağı uygulanması, bu türün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. 15 Nisan-15 Temmuz arasındaki bu kritik dönemde, şubemiz başta olmak üzere tüm ilçe emniyet birimleri ve paydaş kurumlarla 24 saat esasına göre görev yapmaktayız. Görevlerimizi etkin şekilde yerine getirmek için elimizde 6 deniz aracı, 3 kara aracı ve su altı görüntüleme robotu gibi teknik donanımlar bulunuyor."

Adak ayrıca, şubenin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkındaki Kanun kapsamında faaliyet yürüttüğünü belirtti.

DRON VE SU ALTI ROBOTLARIYLA TAKİP

Ekiplerin çalışmalarında yalnızca klasik yöntemler değil, dron görüntüleme sistemleri ve su altı robotları da kullanılıyor. Göl çevresindeki akarsular, kıyı yerleşim birimleri ve balık göç yolları bu teknolojilerle sürekli izleniyor.