Denizli'de iddiaya göre bir kadın sürücü çocuklarıyla beraber seyir halinde ilerlerken yayaya yol vermek için aracını yavaşlattı. Bu esnada arkadan gelen bir polis, takip mesafesini koruyamadığı için otomobile çarptı.

Kadının eşi olay yerine gelince polis ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis ile kadın sürücünün eşi yumruk yumruğa birbirine girdi.

Çevrede bulunan vatandaşlar ise hiçbir müdahalede bulunmadan olayı izledi.

'ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE BÖYLE VURAMAZSIN'

Olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Uzman Dr. Dağıstan Ayan ise polisle kavgaya karışan şahsın kız kardeşinin eşi olduğunu söyledi.

Ayan, olayı şöyle anlattı:

"Bu videoda polisle kavga eden kişi kız kardeşimin eşi. Denizli’de saygın bir iş insanı. Şu dünyada görüp görebileceğiniz en naif, en kibar insanlardan biridir belki. Kız kardeşim çocuklarıyla birlikte aracı sürerken yayaya yol vermek için yavaşlıyor ve bu polis memuru hızlı geldiği için ve takip mesafesini korumadığı için duramıyor ve arkadan vuruyor arabaya. Ardından eniştem olay yerine geliyor, tartışmalar vs derken malesef bu görüntüler ortaya çıkıyor. Olay ne olursa olsun, kalkıp çocuklarının, eşinin önünde bir insana vuramazsın. Sen devletin memurusun, ortada bir suç varsa gerekirse çağırırsın ek ekip, adli işlemini yaparsın. Vurmak ne demek ya?"