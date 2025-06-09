İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan bir çift, sabah evlerinin önünden Jaguar E-Pace model araçlarının kaybolduğunu fark etti. Neyse ki araçta daha önce taktırdıkları Apple AirTag takip cihazı bulunuyordu; bu sayede otomobilin konumunu tespit ettiler.

Hemen polisi arayan çift, acil hat olan 999'u aradıklarında aldıkları, "Şu an müdahale edemeyiz, ne zaman gelebileceğimizi bilmiyoruz" yanıtıyla hayal kırıklığına uğradılar.

Polisten yardım alamayacaklarını anlayan çift, kolları sıvadı. Gece 03:20 civarında AirTag, aracın son olarak evlerinin önünde sinyal verdiğini göstermişti. Bu bilgiyle yola çıkan çift, yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki yeni konumda, bir ara sokakta araçlarını buldu.

"KEYİFLİYDİ AMA NEDEN BİZ YAPMAK ZORUNDA KALDIK?"

Aracı çalınan Mia Forbes Pirie, LinkedIn'de yaptığı paylaşımda aracı geri almanın 'biraz eğlenceli' olduğunu itiraf etse de "Neden bunu bizim yapmamız gerekti? eğer hiçbir cezası yoksa, bu tarz suçları önleyecek ne var?" diye sordu.

Sonrasında The Times gazetesine konuşan Pirie, esas sorunun İngiliz polis teşkilatının kaynak yetersizliği olduğunu söyledi:

"Polis ciddi şekilde kaynak yetersizliği yaşıyor. Bu üzücü bir durum. Ama insnalar araba çalınca ceza almayacaklarını bilirse, onları durduracak bir şey kalmıyor."