Yabancı uyruklu bir turistin elindeki İsa heykeliyle şakalaştığı ve saniyeler sonra heykelin yere çakılarak paramparça olduğu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta mavi bereli ve siyah ceketli bir adamın sokaktaki bir bankta oturduğu, bu sırada arkadaşının ise kucağındaki heykelle sendeleyerek kadraja girdiği görülüyor. Bankta oturan adam, bu anları kaydetmek amacıyla hemen cep telefonuna sarılıyor. Uzun gri bir palto ile ekoseli bir atkı takan arkadaşı ise heykeli zapt etmeye çalışırken ayakta durmakta ve düz yürümekte büyük zorluk çekiyor.

KOLLARI KOPAN HEYKEL PARAMPARÇA OLDU

Saniyeler sonra heykeli havaya kaldıran adam, figürün kollarının aniden kopmasıyla neye uğradığını şaşırıyor. Altın rengi heykelin gövdesi yere çakılarak tuzla buz oluyor. Her iki elinde heykelin kopan kollarıyla donakalmış bir halde bekleyen adam, olayın şokuyla hızla olay yerinden kaçarken, arkadaşı da kısa süre sonra aynı yöne doğru giderek uzaklaşıyor.

ŞÜPHELİLERİN İNGİLİZ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Heykeli taşıyan şahsın hareketlerinden alkollü olduğu izlenimi uyanırken, yetkililer olayın meydana gelmesinde alkolün etkili olup olmadığını henüz doğrulamadı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında İngiliz aksanıyla konuştukları duyulan ikilinin Birleşik Krallık vatandaşı olduğu düşünülüyor. Ancak polis ekipleri, şüphelilerin uyruklarını resmi olarak teyit etmek ve şahısları yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.