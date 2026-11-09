İsveç ile Norveç arasındaki resmi sınır çizgisi, Morokulien bölgesinde inşa edilen bir polis karakolunun tam ortasından geçiyor. Eda ve Eidskog belediyeleri arasında kurulan bu modern tesis, dünyada iki devletin ortak kullandığı ilk emniyet binası olma özelliğini taşıyor.

DÜNYANIN İLK İKİ ULUSLU POLİS KARAKOLU

Fiziksel olarak iki ülkenin toprağına yayılan karakol, İsveç ve Norveç emniyet güçlerini tek bir çatı altında topluyor. Resmi kayıtlarda Eda–Eidskog polis istasyonu olarak geçen yapı, iki ülkenin güvenlik ağını doğrudan birbirine bağlıyor.

BİNANIN İÇİNDEKİ ÜLKE SINIRI NASIL BELİRLENİYOR?

Uluslararası sınır, tesisin zemininde ve tavanında net çizgilerle işaretlenmiş durumda bulunuyor. Bu mimari detay sayesinde karakol içindeki polis memurları ve siviller, attıkları her adımda hangi devletin topraklarında bulunduklarını anında görebiliyor.

İki farklı ülkenin polis memurları aynı binanın içinde birlikte mesai yapıyor. Tesisin temel operasyonel amacı; sınır ötesi organize suçlarla mücadele etmek, kaçakçılık ağlarını çökertmek ve acil durumlarda iki devletin müdahale hızını en üst seviyeye çıkarmak olarak belirleniyor.

ULUSLARARASI HUKUKTAKİ İNŞAAT YASAĞI NASIL AŞILDI?

Uluslararası hukuka göre devletlerin sınır çizgisi üzerine bina inşa etmesi veya toprak taşıması yasaklanıyor. Bu bürokratik engel projeye özel hukuki istisnalar tanınarak aşılırken, binanın inşasını üstlenen Norveç'e karşılık İsveç hükümeti kendi payına düşen kısım için 25 yıllık kira sözleşmesi imzalayarak tesisi faaliyete geçirdi.