Berfin Funda Açıkbaş

İstanbul Üsküdar'da 31 yaşındaki polis memuru D.C.'nin 21 yaşındaki üniversite öğrencisi M.K.'ya uyuşturucu madde verdikten sonra tecavüz ettiği ortaya çıktı. 2 yıl boyunca komşu olarak yaşadığı polis memuru D.C. tarafından Kasım ayında tecavüze uğrayan genç kız, fibromiyalji hastalığıyla mücadele ederken bir de majör depresyon tanısı aldı.

DOSYA IŞIK HIZIYLA KAPATILDI

2024 yılının Kasım ayında yaşanan olayın ardından M.K., olayı hukuki bir boyuta taşımak istedi, şok bir kararla karşı karşıya kaldı. Suç duyurusu ardından başlatılan soruşturmaya, iddianame dahi yazılmadan 2 ay içinde takipsizlik kararı verildi. Gerekçe olarak da 'delil yetersizliği' gösterildi. Polis memuru hakkında açılan dosya kapandı, görevine devam ettiği öğrenildi.

Sosyal medya aracılığıyla da sesini duyurmaya çalışan genç kız, 'iftira attığı' söylenerek bir de linç edildi. Mağdur avukatı Sevda Demirtaş, davanın yeniden açılması için gerekli adımların atıldığını aktardı.