Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Pursaklar ilçesinde 'şok' uygulama sırasında durdurulan araçtaki şüphelilerden birinin ateş açması sonucu şehit edilen polis memuru Ahmet Türkoğlu'na ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 5 KİŞİ TUTUKLANDI Yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sevk edildikleri Ankara Adliyesi'nde savcılık ifadeleri alındıktan sonra şüphelilerden 5'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, Y.A, A.A, G.A, Y.A. ve A.Y. isimli şüphelileri tutuklarken, diğer 5 şüpheliyi adli kontrol hükümleriyle serbest bıraktı.

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