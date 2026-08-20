Antalya'nın Döşemealtı ilçesine tayinle gelen polis memuru Özgür Akçay'ın yeni evinde ölü bulunması, soruşturma başlatılmasına neden oldu.

Öğle saatlerinde Yeniköy Mahallesi 106 Sokak'taki apartmanın birinci katındaki dairede meydana gelen olayda, 2 çocuk babası Akçay'ın başından tabancayla vurulmuş halde yere düşmüş olduğu tespit edildi.

"KAPININ AÇILMAMASI ÜZERİNE FORKLİFTLE BAKTI"

Akçay'ın, 3 gün önce ilçedeki yeni evine taşındığı ve en son halasıyla görüştüğü öğrenildi. Akçay'dan haber alamayan kardeşi evine gittiğinde kapının açılmaması üzerine forklift yardımıyla balkon penceresinden içeriye baktı. Bu sırada ağabeyinin yerde hareketsiz yattığını gören kardeş, hemen ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla daireye girdi. Yapılan kontrollerde Akçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başında tek mermi yarası bulunan Akçay'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Akçay'ın eşi ve iki çocuğunun Burdur'da olduğu, durumu haber alıp ilçeye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.