Genel kurulda çerçeve yasa görüşüldüğü esnada Gaziler Güvenpark'ta eylemdeydi. Yürüyüşe geçen gazilere polis müsaade etmedi. O esnada yürüyüşe set olan bir polis memurunun göz yaşlarına engel olamaması dikkatlerden kaçmadı.

POLİS MEMURU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Günlerdir Ankara'da eylemde olan gaziler hakları için TBMM'ne yürümek istedi ancak polisler izin vermedi. O anlarda bir polis memuru kalkanıyla gözyaşları içinde gazilerin önünde durdu.

İkna çabaları karşılıksız kaldı. Gazilerin meclise yürüme talepleri kabul edilmedi. Polis memurunun gözyaşlarına boğulduğu anlar ise hafızalarda yer etti.

SÖZCÜ Ana Haber sunucusu Can Coşkun şu ifadeleri kullandı:

"- Şehit yakınları, gazilerimiz özlük hakları için başkente gelmişti. 13 Temmuz'dan bu yana sürdürdükleri eylemde zaman zaman tansiyon yükseliyor. Yürüyüşe izin verilmeyecek demek zorunda kalıyor polis memurlarımız.

- Emniyet mensuplarımızdan biri bugün gözyaşı döktü. Çünkü orada gazilerimiz, şehit ailelerimiz bu vatan için hizmetlerini ve dökülen kanları hatırlatıp bir konuşma yapıyorlardı. Yüreklere dokunmaması mümkün mü? Dolayısıyla bir emniyet mensubumuz da günün en çok konuşulan görüntülerini bu şekilde oluşturdu. Gözyaşlarını tutamadı. Vicdanen de olması gerekeni belki de bu topraklara bahşetmiş oldu."