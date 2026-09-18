Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya (34), görev yaptığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda akşam saatlerinde İ.U. idaresindeki 34 AH 3855 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen M.Ö.'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.Ö., hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY YERİ İNCELEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NDE GÖREVLİYDİ

Kazanın ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, bölgede delil toplama çalışması yaparken Ö.F.Ü. yönetimindeki 71 AAP 190 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Sarıyalçınkaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Ö.F.Ü'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırıkkale Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Batuhan Sarıyalçınkaya, görevi sırasında bir aracın çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.