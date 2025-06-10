Kağıthane'de, 25 Ağustos 2023'te yapılan bir operasyonda şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit olmuştu.

İsabet eden kurşunların Türkiye'de yasal üretimi bulunmayan bir silahtan çıktığı bilgisi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İDDİANAMEDE TURABİ DE VAR!

Soruşturmada 43 sanık için 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianamede Survivor yarışma programından tanınan Turabi Çamkıran'ın da kız arkadaşına ruhsatsız tabanca temin ettiği ortaya çıktı.

Dosyada sanık Mevlüt Şeker'in satıcı, Turabi'nin temin eden, kız arkadaşı T.A.A.'nın ise alıcı olduğu belirtildi.

TURABİ'Yİ 'TURBO' DİYE KAYDETTİ

Sanık Şeker'in el konulan dijital materyallerinde 'TURBO TURBO' olarak kayıtlı bulunan kişinin Turabi Çamkıran olduğu tespit edildi.

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre; İddianamede yer alan tutanaklarda Çamıran'ın Şeker'e "Benim kızın emanetini unutma Kral ayın 15'i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep" dediği, Şekerin ise "Emanet kolay" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

Türkiye'ye geldiği belirlenen Çakmıran'ın Şeker'e başka bir numaradan mesaj atarak "Gelinin numarasını kaydet kral", "Büyük ihtimal ondan yazarım" şeklinde yazdığı Şeker'in de "Tamam kral yarın bu numaram açık olacak" dediği ortaya çıktı.

"LOBİYE GİRME, ARAMA VAR"

Sanık Şeker'in Çamkıran'a "Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım sana zımbırtıyı getireyim mi" dediği, Çamkıran'ın ise, "Tamam adamın dibi. Emanetle lobiye girme, arama var. Ben üstüme alırım, beni aramıyorlar. Şeflerini hırpaladım, her gün adam mı aranır lan diye" cevabını verdiği görüldü.