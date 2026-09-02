Olay, bu yıl ocak ayında Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan Yeşilyurtspor-12 Bingölspor karşılaşmasında yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Cengiz Yiğit, maç sırasında tribünde soğuk nedeniyle üşüyen küçük bir çocuğu fark etti.

Yiğit, çocuğun üşümemesi için kendi çorabını çıkararak ona verdi.

Duyarlı davranışı ödüllendirildi

Polis memuru Yiğit’in tribünde sergilediği bu anlamlı davranış, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından da takdir edildi.

Cengiz Yiğit, örnek davranışı nedeniyle TFF Fair Play Ödülü’ne layık görüldü.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü de yaptığı açıklamayla Yiğit’i duyarlı davranışından dolayı tebrik etti.