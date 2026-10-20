Olay, 20 Kasım 2024’te saat 20.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi’nde meydana geldi. Silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye giden sivil polis ekibine ateş açıldı.

Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. Ağır yaralanan Gümüştekin ve Tozun, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılırken, kolundan yaralanan Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Evli ve bir çocuk babası olan polis memuru Mehmet Tozun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen 6 Aralık 2024’te şehit oldu. Yaralı diğer iki polis memuru ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Salih Çelik’in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Mehmet Salih Çelik, kardeşi Sedat Çelik ile S.K. ve B.Ç. tutuklandı. S.K. ve B.Ç., ilerleyen süreçte tahliye edildi.

Polislere yönelik saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Turabi Caddesi’ndeki marketin önüne bir otomobilin geldiği, ihbar üzerine sokakta bulunan polislerin silahlı saldırıya uğrayarak yere düştüğü anlar yer aldı.

Sanıklar, polisleri husumetli oldukları kişiler sandıklarını öne sürdü

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Mehmet Salih Çelik ve Sedat Çelik hakkında, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme” ve “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs” suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 42’şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuksuz sanıklar B.Ç. ve S.K. hakkında ise “bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma” suçundan 5’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılamada sanıklar, ifadelerinde polis memurlarını husumetli oldukları kişiler zannettiklerini ileri sürdü.

Mahkeme cezaları açıkladı

İzmir 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında savcılık, esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanıklar ise son savunmalarında beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Mehmet Salih Çelik ve Sedat Çelik’i, polis memuru Mehmet Tozun’a yönelik eylemleri nedeniyle “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İki sanığa, yaralanan iki polis memuruna yönelik eylemleri nedeniyle de ayrı ayrı 30’ar yıl hapis cezası verildi.

Mehmet Salih Çelik ayrıca “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Tutuksuz sanıklar B.Ç. ve S.K. ise “bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma” suçundan ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.