Konya’da 23 Ekim 2025'te meydana gelen olayda Serdar Bayar, 16 yaşındaki R.N.K.'yi taciz ettiği iddiasıyla polis merkezine götürüldü. Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin Koçak ile oğlu Enes Koçak da polis merkezine geldi. Burada Enes Koçak'ın, Serdar Bayar'ı sırtından 8 kez bıçakladığı, darbelerin 7'sinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Ağır yaralanan Bayar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BABA VE İKİ OĞLUNA DAVA AÇILDI

Olayın ardından Enes Koçak, babası Seyfettin Koçak ve kardeşi Mahmud Sami Koçak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enes Koçak ile Seyfettin Koçak tutuklanırken, Mahmud Sami Koçak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCIDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, Enes Koçak ile Seyfettin Koçak'ın "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahmud Sami Koçak hakkında ise suça yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

SANIK BABADAN PİŞMANLIK AÇIKLAMASI

Savunma yapan Seyfettin Koçak, "Çocuk bizi nerede görse küfrediyordu. Karakolda da küfretti. Yaşadıklarımdan ötürü zaten pişmanım" dedi.

'KARAKOLDA KÜFREDİNCE GÖZÜM KARARDI'

Enes Koçak ise savunmasında, "Yaşadığım durumdan ötürü pişmanım. Yanımda bıçak taşıyor olmamın sebebi, kendimi Serdar'dan korumaktı. Daha önce aracımın önünü kesip tornavida çekti. Karakola bıçakla girip, bu eylemi gerçekleştirdiğim için pişmanım. Karakolda küfredince gözüm karardı" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını hazırlayabilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.