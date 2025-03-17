Yüreğir ilçesindeki Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği bahçesine 23 Şubat 2024 gecesi otopark kapısından giren Ramazan Dursun, pompalı tüfekle binaya ateş etti. Dursun, daha sonra tüfeğini polis memurları H.G. ve A.B.’ye doğrultup, tetiği çekti. Silahın tutukluk yaptığını anlayan polisler, Dursun’u tabancayla omzundan vurdu. Yaralı olarak kaçan Dursun, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yakındaki bir evin odunluğunda olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı. Evinde yapılan aramada ‘toplatma kararı’ bulunan kitaplar ele geçirilirken, dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

IŞİD'LİLERİ CEZAEVİNDE ZİYARET ETMİŞ

Polisin yaptığı çalışmada Ramazan Dursun’un, Adana’da IŞİD adına faaliyet gösteren bir derginin temsilciliğine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf T.’yi, saldırıyı gerçekleştirdiği tarihte ve öncesinde cezaevinde ziyaret ettiği tespit edildi. Evinde ele geçirilen dijital materyallerde yapılan incelemede ise Dursun’un, Yusuf T. ile ziyaret sırasında çektirdiği fotoğraf ve IŞİD propagandası içeren görüntüler bulundu. Ayrıca Dursun’un, polis merkezine saldırı girişiminden bir gün önce de haklarında ‘IŞİD’ üyeliğinden adli işlem yapılan Ö.T., E.T., R.Y. ve M.C. ile görüştüğü belirlendi.

GÖRÜNTÜ VE SOHBETLERİN ETKİSİNDE KALMIŞ

Sanık Ramazan Dursun hakkında Adana 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’, ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından dava açıldı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 26 yıldan 40 yıla kadar hapis istenen Dursun, iddianamede yer alan ifadesinde, “Polis merkezine silahlı saldırı yapmayı planladım. İzlemiş olduğum görüntü ve sohbetlerin etkisinde kalarak bu eylemi gerçekleştirdim” dedi.

İFADESİNİ YALANLADI

Duruşmaya avukatı ile katılan sanık Dursun, polis merkezine tüfekli saldırıyı bekçileri korkutmak amacıyla yaptığını belirterek, “Mahallede gezerken bekçiler durdurup, kimlik sordu. Üzerimde olduğunu söyleyince çıkan tartışmada bekçiler bana vurdu. Çok zoruma gitti. Hurdacıdan bir tüfek alıp, içine fişek yerleştirdim. Evden çıkarken anneme ‘Şehit olmaya gidiyorum’ dedim. Kafam iyiydi. Önce havaya ateş ettim. Silah tutukluk yapınca polisler beni yaraladı” ifadelerini kullandı.

MÜEBBET VE 21 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, ‘Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’ suçundan müebbet, ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı Ramazan Dursun’un, tutukluluk halinin devamına karar verdi.