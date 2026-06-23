Avustralya merkezli yazılım şirketi WiseTech Global Ltd.'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Richard White'ın yabancı bir kadına cinsel ilişki karşılığında vize sözü verdiği öne sürüldü.

Bu suçlamalar üzerine Avustralya polisi milyarder hakkında insan ticareti ve istismar suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Şirket tarafından salı günü yapılan açıklamada, White'ın insan ticaretiyle ilgili herhangi bir bağı kesin bir dille reddettiği bildirildi.

Sydney Morning Herald gazetesinde yer alan haberde ise Avustralya Federal Polisi istismar masasının White hakkında soruşturma başlattığı ileri sürüldü.

WiseTech ve White, söz konusu iddialara konu olan böyle bir soruşturmadan haberdar olmadıklarını açıkladı.

SUÇLAMALARDAN SONRA HİSSELER DİBE VURDU

Suçlamaların ardından WiseTech hisseleri pazartesi günü yüzde 18, salı günü öğleden sonra ise yüzde 4,1 oranında değer kaybederek şirketin piyasa değerini 9,7 milyar Avustralya dolarına geriletti.

Son 2 yılda yaşanan yönetim krizleri nedeniyle şirketin pazar değerinden toplamda 37 milyar Avustralya doları (26 milyar ABD doları) silindi.

Avustralya Hissedarlar Derneği Üst Yöneticisi (CEO) Rachel Waterhouse, yönetim kurulunun White için acilen bir halefiyet planı açıklaması ve iddialarla ilgili bağımsız bir rapor hazırlatması gerektiğini belirtti.

Waterhouse, organizasyon genelinde yeterli bağımsız denetim mekanizmasının bulunmadığına dikkat çekti.

İLK VUKUATI DEĞİL

Sydney Morning Herald’ın haberine göre White, kontrol ettiği bir diğer firma olan Kyckr bünyesinde eski bir temizlik görevlisini işe almak için sahte gerekçeler üretti ve vize süreci hakkında yanlış bilgiler vererek kadını cinsel ilişkiye zorladı.

WiseTech ise bu iddiaların White’ın özel hayatıyla ilgili olduğunu ve şirkete yönelik bir soruşturma bulunmadığını vurguladı.

Şirketteki kriz ilk olarak Ekim 2024’te, White’ın cinsel taciz iddialarını kapatmak için eski partnerine milyonlarca dolar ödediğinin ortaya çıkmasıyla başlamıştı.

O dönem CEO'luktan ayrılıp danışmanlığa geçen White, dört ay sonra yönetim kurulu temizliğinin ardından idari görevine geri dönmüştü.

Temmuz 2025'te Zubin Appoo’nun CEO olarak atanması da hissedarların endişelerini gidermeye yetmedi.

HİSSELER ÇAKILDI

Richard White, aynı zamanda idari görevlerini bıraktığı dönemde gerçekleştirdiği hisse satışları nedeniyle Avustralya menkul kıymetler düzenleyici kurumu tarafından da inceleniyor.

1,9 trilyon Avustralya dolarından fazla fon yöneten Avustralya Süper Emeklilik Yatırımcıları Konseyi (ACSI) CEO'su Louise Davidson, yatırımcıların bir yılı aşkın süredir yönetim krizlerinin bedelini ödediğini ve kurulun güven tazeleyecek bir plan sunması gerektiğini ifade etti.

Benzer şekilde, WiseTech hissedarlarından 100 milyar Avustralya doları büyüklüğündeki Hesta emeklilik fonunun CEO'su Debby Blakey de iddiaların endişe verici olduğunu belirterek, şirketi liderlik ve halefiyet belirsizliklerini şeffaf bir şekilde çözmeye çağırdı.

WiseTech sözcüleri, yeni iddiaların ardından yatırımcıların talepleriyle ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.