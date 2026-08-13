Adalet Bakanı Akın Gürlek, salı günü yaptığı paylaşım ile vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsil ettikleri belirlenen yapılara yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 49 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.





Operasyon kapsamında çetenin yaklaşık 41 bin vatandaştan 900 milyon TL'nin üzerinde menfaat sağladığı tespit edildi. Kullandıkları özel yazılımlar ile başta 'Schengen vizesi' olmak üzere Avrupa ülkelerine yapılacak vize başvurusu randevularını kilitleyen çetenin elinde binlerce vize randevusu olduğu öğrenilirken, usulsüz şekilde istiflenen randevuların iptal edilmesi için girişimlere başlandı.



VİZE ALMAK İSTEYENLERE MÜJDE



Özellikle yaz aylarında Schengen vizesi almak isteyen Türk vatandaşlarının ülkeden ülkeye değişecek şekilde 4 ila 6 aya kadar randevu sırasında beklemesi, binlerce usulsüz işlemin iptal edilmesiyle birlikte sona erecek.





Önümüzdeki hafta itibarıyla ilgili büyükelçilik ve konsoloslukların usulsüz randevuları iptal etmesi ve boşalan kontenjanlar için Türk vatandaşlarına yeniden yakın tarihli vize randevusu açması bekleniyor.



Özellikle İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın iptal işlemlerinin ardından 6 aya kadar uzanan randevu sürelerinin bir aya kadar gerilemesi planlanıyor.