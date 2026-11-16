Polis otomobili bakımdan çıktı, test sürüşünde yandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bakımdan yeni çıkan trafik polisi devriye otomobili, test sürüşü sırasında yandı. Motor bölümünde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında İstanbul Caddesi Gölbaşı Işıklar mevkisinde meydana geldi. Mustafa T.'nin kullandığı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Otomobilin yeni bakımdan çıktığı ve test sürüşü sırasında alev aldığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.