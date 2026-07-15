Zonguldak'ta dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. İzmir seferini gerçekleştirmek üzere terminalden çıkış yapan bir yolcu otobüsü, yol kenarında bekleyen polis aracına çarptı. Kazanın ardından durmayarak olay yerinden kaçan ve yaklaşık 1 kilometre sonra durdurulan otobüsün şoförünün, yapılan testler sonucunda 1,90 promil alkollü olduğu tespit edildi.

POLİS ARACINA ÇARPIP KAÇTI

Olay, dün gece saatlerinde Zonguldak 100'üncü Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında meydana geldi. İzmir seferini yapacak olan A.K. (55) idaresindeki 34 NED 568 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, terminalden çıkış yaptığı sırada beklemekte olan polis aracına çarptı. Kazanın hemen ardından şoför A.K., durmayarak otobüsle birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı.

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan yolcu otobüsünü yaklaşık 1 kilometre sonra durdurmayı başardı. Otobüsün durdurulması üzerine araçtan inerek yaya olarak kaçmaya yeltenen şoför A.K., ekiplerin kısa süreli takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Yapılan kontrollerde şoförün 1,90 promil alkollü olduğu belirlendi.

A.K.'ye alkollü araç kullanmak ve kaza yerini terk etmek suçlarından toplam 64 bin TL idari para cezası uygulandı. Otobüste seyahat eden yolcular ise bölgeye çağrılan başka bir şoför eşliğinde yollarına devam etti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.