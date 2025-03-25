İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun önce diplomasının iptali ardından da gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Dün akşam da Saraçhane'de toplanan vatandaşlar anayasal haklarını kullanarak tepkilerini göstermek istedi. Saraçhane'de Özgür Özel'in konuşması bittikten sonra polis eylemcilere biber gazı ve copla müdahale etti.
Müdahale sırasında ise akşama damga vuran anlar yaşandı. Gösterinin ardından dağılan gençlere müdahale etmeye devam eden polis, biber gazını aralıksız sıktı. Orantısız müdahaleye başka bir polis de tepki gösterdi.
Gençlere biber gazı sıkmaya devam eden polisi güçlükle durduran polisin tepki gösterdiği anlar kameralara da yansıdı.