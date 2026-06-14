Skandal görüntüler Şanlıurfa’da bir camide yaşandı. Suriyeli Haznevi Tarikatı’nın Şeyhi Abdüsselam el Haznevi’nin elini öpmek için uzun bir kuyruk oluştu. Camide görevli imamdan cami cemaatine kadar herkes teker teker kuyruğa geçerek el öpme yarışına girdi.



Ancak kalabalığın arkasında resmi üniformasıyla sırada yer alan polis memuru kameraya yakalandı.



BAKANLIĞI GÖREVE ÇAĞIRDILAR



Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından binlerce kullanıcı, söz konusu olayın kabul edilemez olduğunu belirterek İçişleri Bakanlığını göreve çağırdı.



İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma başlatıp, başlatmadığına dair bilgi yok.





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