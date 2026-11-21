İstanbul Ataşehir'de Gülsen Ş.'nin (64) 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasının alınması üzerine başlatılan dolandırıcılık soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı. İncelemelerde altınların bozdurularak elde edilen paranın kripto para işlemleri üzerinden soğuk cüzdana aktarıldığı belirlendi.

Gülsen Ş.'yi telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtıp “Adınız terör örgütü soruşturmasına karışmış. Bizler sizin bu işle bir ilginiz olmadığını biliyoruz. Ancak soruşturma geçene kadar evinizdeki değerli eşyaları güvence altına almalıyız” dedi.

Bu sözlere inanan Gülsen Ş., kısa süre sonra evine gelen ve polis olduğunu söyleyen kişiye ziynet eşyalarını teslim etti. Altınları alan kişinin telefonlara yanıt vermemesi üzerine dolandırıldığını anlayan kadın, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurdu.

“BEN 30 BİN LİRA PAYIMI ALDIM”

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, ziynet eşyalarını teslim alan şüphelinin Beytullah K. olduğunu belirledi. Yakalanan Beytullah K., ifadesinde “Ben 30 bin lira payımı aldım, parayı dedikleri kişiye teslim ettim” dedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, Beytullah K.'nın altınları teslim ettiği Azerbaycan uyruklu Yashar M.'yi takibe aldı. İncelemelerde Yashar M.'nin altınları bir kuyumcuda dolara çevirdiği, ardından parayı kripto para işlemleri üzerinden soğuk cüzdana aktardığı tespit edildi.

DOLANDIRILDIĞINI POLİSTEN ÖĞRENDİ

İkinci operasyonda Yashar M., Serkan S. ile kuyumculuk yapan T.Y. ve R.U. gözaltına alındı. Yashar M.'nin yakalanmadan yaklaşık yarım saat önce kuyumcuya 186 gram altın daha getirdiği belirlendi.

Araştırmada şüphelilerin Osmaniye'de yaşayan Nuran Ş.'yi (50) de aynı yöntemle dolandırdıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri, Nuran Ş.'yi telefonla arayarak dolandırıldığını bildirdi ve şikayetçi olmasını sağladı.

Gözaltına alınan dört şüpheli de çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce tutuklanan Beytullah K. ile birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 5'e yükseldi. Soruşturma sürüyor.