Holdingden yapılan açıklamaya göre, Polisan Holding, 2024'e ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Geçen yıl 6,2 milyar lira konsolide gelir elde eden holdingin brüt karı 1,45 milyar lira oldu. Holdingin geçen yıl, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 1 milyar liraya ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 17 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cantekin Dinçerler, katma değerli ürün ve hizmetlerin portföylerindeki payını artırdıklarını belirterek, işletme sermayesi ve finansman maliyetlerini kontrol altında tuttuklarını ifade etti.

Geçen yılı 1,45 milyar lira brüt kar ve 1 milyar lira FAVÖK ile tamamladıklarını kaydeden Dinçerler, "2025'te de bu yöndeki çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde piyasa koşullarını yakından takip ederek, hedeflerimiz doğrultusunda stratejik ve taktiksel adımlar atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dinçerler, geçen yıl en fazla yük elleçlemesi yapan ilk üç bölge liman başkanlığı arasında yüzde 15,8'lik payla Poliport'un da dahil olduğu Kocaeli Liman Başkanlığının ikinci sırada yer aldığına işaret ederek, sektörel verilerin holdingin bu alandaki yatırımlarının stratejik önemini bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

- "Poliport'ta kullanılabilir ticari kapasitemiz 5 bin 850 metreküp arttı"

Geçen yıla ilişkin yatırımların planlandığı şekilde tamamlandığını anlatan Dinçerler, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda Polisan Yapıkim'in Adana fabrikası sınırları içerisinde 30 bin metrik ton kapasiteli polimer (PCE) yatırımı 31 Temmuz 2024 itibarıyla tamamlanarak devreye alındı. Bu yatırım sayesinde toplam PCE üretim kapasitemizi yıllık 50 bin tona ulaştırırken, bölgesel talebe yakın üretim yapmanın yarattığı nakliye, ara mamul maliyetleri, depolama ve elleçleme giderlerinde tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Poliport'ta 8. tank çiftliği yenileme ve modernizasyon yatırımımızın Kasım 2024'te tamamlanmasıyla kullanılabilir ticari kapasitemiz 5 bin 850 metreküp arttı."

Dinçerler, Poliport'un ek kapasite artış projesi için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Dilovası sahasında Poliport'un sıvı ve kuru yük depolama faaliyetlerinde büyümesine zemin oluşturacak fiziksel alan açma çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

Avrupa pazarında yaşanan talep daralmasının hem fiyatları hem de gelirleri olumsuz etkilediğine dikkati çeken Dinçerler, "2023'ün son aylarında Yunanistan'da yaşanan sel felaketinden etkilenen iştirakimiz Polisan Hellas, Nisan 2024'te tekrar faaliyete geçebildi. Ticaret ve üretime ilişkin aldığımız taktiksel kararlar ile faaliyet zararını sınırlayacak adımlar attık. Önümüzdeki dönemde ise faaliyet zararını öngörülebilir ve sınırlı tutacak stratejik adımlar atmayı planlıyoruz." bilgisini verdi.

Dinçerler, Polisan Kimya'nın çevre dostu ve yüksek katma değerli ürünler geliştirmeye yönelik AR-GE çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İç piyasadaki talep daralmasına rağmen brüt karlılığını koruyan Polisan Kansai Boya, yüksek finansman maliyetleri ve enflasyon baskısıyla net zararımızın ana unsuru oldu. Enflasyonun ve faiz oranların düşüş trendine girmesiyle birlikte bu olumsuz etkilerin azalmasını bekliyoruz. 2024'te ürün gamımıza eklediğimiz yeni ürünler ile müşteri sektör dağılımını genişletmeye başladık. Bu inisiyatiflerimizin orta ve uzun vadede Polisan Kimya'nın rekabetçiliğini güçlendireceğine, karlılığını artıracağına inanıyoruz."