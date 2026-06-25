Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolcusu Travis Kelce'nin merakla beklenen düğününe ilişkin sır gibi saklanan detaylar ortaya çıktı.

ÖZEL İZİN: BAZI SOKAKLAR KAPATILACAK

Ünlü çiftin düğün hazırlıkları kapsamında New York'taki Madison Square Garden çevresinde özel düzenlemeler yapılacağı öne sürüldü.

New York Times'ın ulaştığı izin başvurularına göre, Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğünü için Madison Square Garden çevresindeki bazı sokakların 2 Temmuz'dan 4 Temmuz öğle saatlerine kadar kapatılması için başvuruda bulunuldu.

Başvurularda kapatma gerekçesi olarak 3 Temmuz'da yapılacak bir etkinlik gösterilirken, söz konusu etkinliğin Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğünü olduğu belirtildi.

500 İLA 999 KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Etkinlik planlama şirketi tarafından yapılan başvuruda, 500 ila 999 kişinin katılacağı bir organizasyon planlandığı ifade edildi. Ayrıca arena çevresinde çadır veya gölgelik kurulması ve malzeme taşıma işlemleri için alan ayrılması talep edildi.

ÖZEL RESEPSİYON DÜZENLENEBİLİR

Öte yandan çiftin asıl düğün töreninin farklı bir mekânda yapılabileceği, Madison Square Garden'da ise resepsiyon düzenlenebileceği iddia edildi.

Mekân içerisinde düğün için sahne kurulacağı bilgisi de etkinlikte özel performansların yer alabileceği yorumlarına neden oldu.

35 yaşındaki Taylor Swift ile 36 yaşındaki Travis Kelce, Eylül 2023'ten bu yana birliktelik yaşıyor. Çift, geçen yıl ağustos ayında yaptıkları ortak paylaşımla nişanlandıklarını duyurmuştu.

Swift daha önce nişanlısı hakkında yaptığı açıklamada, Kelce ile hayatını paylaşacak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirmişti.