Yargıtay 4. Ceza Dairesi, İzmir’de kimlik sorgusu sırasında tartıştığı polise “çakal” diyen sanık hakkında verilen 6 ay hapis cezasını hukuka aykırı buldu. Daire, ifadenin rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı olduğunu ancak yargılama konusu olayda hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığını belirterek mahkumiyet hükmünü oy çokluğuyla bozdu.

İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLMİŞTİ

Dairenin kararına göre olay, İzmir’de polisin kimliğini sorguladığı kişiyle arasında çıkan tartışmada yaşandı. Polise “çakal” diyen kişi hakkında hakaret suçundan dava açıldı.

İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi kapsamında sanığa 6 ay hapis cezası verdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi de sanığın istinaf başvurusunu reddetti.

Kararı temyiz eden sanık, yeterli inceleme yapılmadığını, hafifletici nedenler ile tahrik hükümlerinin gözetilmediğini ileri sürdü.

KABA SÖZ İLE HAKARET AYRIMI

Temyiz başvurusunu yerinde bulan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, hakaret suçunun oluşabilmesi için kişinin onur, şeref ve saygınlığının hedef alınması, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiğini belirtti.

Kararda, bir söz veya davranışın aşağılayıcı niteliğinin bazı durumlarda zamana, yere ve koşullara göre değişebileceğine işaret edildi. Her ağır eleştiri veya rahatsız edici sözün hakaret suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği; sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek somut bir fiil veya olgu isnadı ya da sövme niteliği taşıması gerektiği vurgulandı.

Daire, sanığın kullandığı “çakal” sözünü “rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı” olarak nitelendirdi. Bu olayda hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle mahkumiyeti bozdu. Daire üyelerinden biri ise sözün hakaret sayılması gerektiği yönünde karşı görüş bildirdi.