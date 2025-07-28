Olay, 26 Temmuz 04.15 sıralarında Kandıra ilçesi Sarısu mevkiinde meydana geldi. Bir büfede polis memuru D.T., silahını çıkarıp aynı masada birlikte oturup sohbet ettiği O.K.’ye verdi. O.K. silahı alıp D.T.’yi bacağından vurdu. Yaralanan D.T., çağırılan ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Galericilik yaptığı öğrenilen O.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

OLAY KAMERADA

Bu arada yaşanan olayın büfenin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde aynı masada sohbet eden 3 kişiden polis memuru D.T.’nin belinden çıkardığı silahı O.K.’ye verdiği, O.K.’nin D.T’yi vurduğu görüldü. Görüntülerin devamında O.K.’nin tabancayı tekrar kendisine iade ettiği, D.T.’nin de alıp beline koyduğu yer aldı. O.K.’nin rahat bir şekilde içeceğini içemeye devam ederken, masada bulunan A.A.’nın ise tişörtünü çıkartarak yaralı polisin yarasını sardığı görüldü.

TUTUKLANDI

Merminin, Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru D.T.’nin atardamarına geldiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan O.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.