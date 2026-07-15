Mersin’in Erdemli ilçesi Kızkalesi sahilinde 12 Temmuz günü iddiaya göre, serinlemek amacıyla denize giren Şeyho Canpolat'ın sudan çıkmadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

2 GÜN BOYUNCA ARADILAR

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz polisi ve dalgıçlar sevk edildi. Ekipler, Kızkalesi açıkları ile kıyı şeridinde 2 gün boyunca arama yaptı ancak Canpolat'a ulaşılamadı.

GBT KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Arama çalışmaları sürerken, bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri dün gece bir kişiye GBT sorgusu yaptı. Yapılan kimlik kontrolünde bu kişinin, kayıp olarak aranan Şeyho Canpolat olduğu belirlendi.

SUDAN ÇIKIP BAŞKA BİR YERE GİTMİŞ

Psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Canpolat'ın denize girdikten sonra sudan çıktığı, ancak kaldığı adrese dönmeyerek başka bir yere gittiği öğrenildi.