Bahçelievler Mahallesi 107'nci Sokak'ta denetleme yapan polisler, Y.Ç. yönetimindeki 06 E.. 836 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

OTOPARKA PARK ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polisin uyarısına rağmen kaçan sürücünün Bahçelievler Mahallesi 121'nci sokakta bulunan bir apartmanın otoparkına otomobilini park ettiği tespit edildi.

0.55 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücünün 0.55 promil alkollü olduğu, ehliyetinin geçici olarak iptal edildiği ve aracının muayenesinin olmadığı tespit edildi.

492 BİN 719 TL CEZA

Sürücü Y.Ç.’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince 492 bin 719 TL idari para cezası uygulanırken otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.